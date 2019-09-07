‘Sokakta Satranç Var' turnuvası düzenlendi

Adıyaman Kalesi önünde gerçekleştirilen Sokakta Satranç Var' turnuvasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan bulunan vatandaşların büyük bir ilgiyle karşıladığı turnuvaya Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birçok kişi katıldı. Oldukça güzel geçen etkinlikte emeği geçenlere vatandaşlar tarafından teşekkür edildi. Zeka oyunlarının daha çok oynanması amacıyla düzenlenen etkinliğin ileriki zamanlarda da yapılması planlandığı belirtildi.

Yapılan turnuvayla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Satranç sporumuz zeka oyunlarının üst seviyede oynandığı bir spor. 7'den 70'e, herkesin yapabildiği bir spor, bu anlamda bizlerde şehrimizin açık havasında Adıyaman tarihi kalesinin girişinde organize ettiğimiz bu satranç turnuvasında anneler, babalar, veliler, arkadaşlar, çocuklar her yaşta herkesi burada ‘Sokakta Satranç Var' adı altındaki projemize davet ederek bugün satranç etkinliği yaptık. Çocuklarımızın zeka oyunlarında gelişimine katkıda bulunmak, ilerleyen dönemlerde gerek okul hayatlarında gerekse de sosyal çevrelerinde çocuklarımızın yapacağı her türlü hal ve hareketlerinde hayatlarıyla ilgili hamlelerini çok iyi derecede ve önemli yerlerde, yerinde ve zamanında yapmasını sağlamak. Çocuklarımızın bu anlamda sosyalleşmesi ve iletişim alanındaki gelişimine katkıda bulunmak için bugün ‘Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenledik” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından satranç oynayan herkese katılım belgesi takdim edildi.

Cihan Kizir