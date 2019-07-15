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Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti o anlar kamerada

Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti o anlar kamerada
Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti o anlar kamerada

Elazığ'da kız arkadaşıyla yürürken tartışıp itişip kakışan bir kişi, o sırada orada bulunan bir kişi tarafından tokat yedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti o anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olduğu tahmin edilen bir kız ile erkek arasında telefon nedeniyle tartışma ardından itişip kakışma yaşandı. Bu sırada kız, orada bulunan Ferhat Çalışkan'dan yardım istedi. Kızı itip kaktığını da gören Çalışkan da şahsa tokat attı. Tokat atılması nedeniyle bu kez kız Ferhat Çalışkan'a tepki gösterdi. Yaşanan ilginç olay ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

Ferhat Çalışkan da olay anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyasında, "Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes videoyu izlesin ve hala insanlığın ölmediğini görsün. Bu olay 3 gün önce benim başıma geldi. Elazığ'ın iklimi serttir ama insanı merttir" ifadeleriyle paylaştı.  

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