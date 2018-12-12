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Sokaktaki kediler üşümesin diye lastikten kedi evi yaptı

Sokaktaki kediler üşümesin diye lastikten kedi evi yaptı
Sokaktaki kediler üşümesin diye lastikten kedi evi yaptı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir vatandaş kış mevsimin kendini göstermesiyle birlikte sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yaptı.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte çocuklarının mahallede beslediği kedilerin üşüdüğünü gören Adem Bülbül isimli vatandaş, eski araba lastiklerini toplayarak kedilere barınak yaptı. Mahallenin çeşitli noktalarına koyduğu barınaklara kedi evi adını veren çocuklar ise kedilerin artık ıslanmayarak üşümeyecekleri için mutlu oldular.
Mahallede çocukları tarafından 6 kedi beslendiğini belirten Adem Bülbül, ‘'Çocuklarımın beslediği kediler yağışlar nedeniyle ıslanarak üşümeye başladılar. Çocuklarımda bu duruma üzüldüler. Farklı çözüm arayışlarına girdiler. Benimde aklıma böyle bir çözüm geldi. Eski araba lastikleri ve tahtalardan böyle bir barınak yaptım. Kolay elde edilebilecek malzemeler ve yapımı kolay bu yöntemle kedilerimiz artık ıslanmıyor'' dedi.

Turan Ozan Acar
 

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