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Söke'de duvar göçtü, ev askıda kaldı

Söke'de duvar göçtü, ev askıda kaldı
Söke'de duvar göçtü, ev askıda kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde aşırı yağış ile istinat duvarı göçmesi ile meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev askıda kalarak yıkılma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi.

Yenidoğan Mahallesi 6'ıncı sokakta meydana gelen olayda, ev adeta askıda kaldı. Yağışın da etkisiyle yamaç alanda bulunan evin önündeki duvar çöktü.

Duvarın çökmesiyle birlikte evin altında bulunan toprak alanda heyelan meydana geldi.

Yıkılan duvar ve toprak yolu kapattı. Rahcan Dülger'e ait olduğu belirtilen evde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği öğrenildi. Olay sonrasında Söke Belediyesi ekiplerince bölgede inceleme yapılarak gerekli önlemler alındı.

Levent Tuncer
 

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