Söke'de hırsızlık yaptı, Didim'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hırsızlık suçlarından ayrı ayrı yakalama kararı bulunan E.T. isimli şahıs yapılan çalışma sonucu Didim'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkartıldığı mahkemece 10 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Çalışkan

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