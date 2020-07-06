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Söke'de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke'de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti
Söke'de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin ağır yaralandığı olayların büyümemesi için polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken silahlı kavganın alacak verecek meselesine dayalı eski bir husumetten çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen şahıslar sabah saatlerinde Savuca mahallesi Deniz caddesinde karşı karşıya geldi. Silahların konuştuğu olayda iki kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. M.D., H.K, E.T. ile diğer tarafta O.T, M.T, T.T. arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda H.K ve M.D. hayatını kaybederken, M.T.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hafif yaralı T.T.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olay sonrasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerek olay yerinde gerekse hareketlilik yaşanan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay sonrasında tarafların yakınları hastaneye koştu. Polis hastane girişine barikat kurdu. Olayla ilgili E.T ve O.T göz altına alınırken, geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Levent Tuncer
 

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