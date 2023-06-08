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Söke'de kundaklanan iki araç küle döndü

Söke'de kundaklanan iki araç küle döndü
Söke'de kundaklanan iki araç küle döndü

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde gece saatlerinde iki aracın kundaklanması molayı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi'nde Emine Gezerler Ortaokulu yanındaki yolda gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, N. Sökmen'e ait iki araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Araçların alev aldığını gören sokak sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Şefliği ekipleri yanan araçlara müdahale etti. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, Jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Levent Tuncer

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