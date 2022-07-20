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Söke'de orman yangını

Söke'de orman yangını
Söke'de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Söke’deki orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Söke-Ağaçlı-Ovacık mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Söke Kaymakam vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Söke Ağaçlı Ovacık mevkiinde çıkan orman yangını sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz, Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Söke Belediyemizin iş makineleri gerek hava ve gerekse kara birlikleri marifetiyle yangın kontrol altına alındı. Alan jandarmamız tarafından boşaltıldı. Çok şükür can ve mal kaybımız yok” dedi.

Levent Tuncer

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