Söke'de sulama birliği personelinin feci ölümü

Edinilen bilgiye göre; Aydın Baskın Söke-Bağarası Karayolu üzeri Büyük Menderes Köprüsü yakınlarında Çatalkaraağaç mevkiinde bulunan ve nehirden su çeken türbinlerin ağzına gelen pislikleri temizlemek istedi. Ancak türbin yatağındaki akıntıya kapılan talihsiz işçi sular arasında Büyük Menderes'te kayboldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri geldi. Su altı dalgıçları tarafından yapılan arama sonrası talihsiz adamın cesedine ulaşıldı. Aydın Büyükşehir itfaiye ekipleri Aydın Baskın'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Levent Tuncer