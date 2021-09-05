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Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı
Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

Söke'de orman yangını - Tıkla İzle

Yangın, Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabası sonuç verdi

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile de karadan müdahale edildi. Canla başla çalışan ekiplerin çabası sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar orman ve 1,5 hektar da zirai alan zarar gördü.

Hüseyin Çalışkan

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