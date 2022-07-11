Söke'deki yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Yangın, Söke ilçesi Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İğdelik mevkiinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken yangına 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangında 3 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Levent Tuncer