Sol ayağını hissetmediği maçta rakibini nakavt etti

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, sol ayağındaki sakatlık tam iyileşmeden katıldığı turnuvada yaşadıklarını aktardı. 30 Temmuz'da, 29 yaşındaki İranlı rakibiyle ringde kora kor bir mücadele verdiğini belirten Kılıç, maçın belli bir bölümünden sonra ayağını hissetmediğinin altını çizdi. Spor kariyeri boyunca ringde mağlubiyeti bulunmayan milli boksör, ayağını hissetmediği maçta da bu seriyi bozmamak için sonuna kadar mücadele ettiğini belirtti. İkinci rauntta rakibini nakavt eden Eskişehirli milli sporcu Kılıç, maç sonrasında kariyerinin bir süre ara verme noktasına geldiğini ifade etti. Zorlu tedavilerinin ardından, antrenmanlarına başlayan Kılıç, halen daha ayağındaki hissizliğin sürdüğüne değindi.

Bahadır Turgut - Ali Furkan Çetiner

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