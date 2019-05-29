İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soldado eşyalarını topladı

Soldado eşyalarını topladı
Soldado eşyalarını topladı

Fenerbahçe ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol forvet Roberto Soldado, eşyalarını topladı.

Fenerbahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşaltıyor. Süper Lig'in son haftasında oynanan Antalyaspor maçında da forma giymeyen ve 30 Haziran'da sarı-lacivertlilerle imzaladığı mukavelesi bitecek olan İspanyol futbolcu, bugün İstanbul'daki evinde bulunan eşyaları topladı. Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor. 

Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı.  

Güven Mert Ercan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Tavuk Yahni tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.