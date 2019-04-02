Solhan'da toprak kayması

Olay, Önceki günü Solhan ilçesi İnandık köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köy yolunda yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Yaşanan toprak kayması nedeniyle yol kapandı. Köye giden görevliler, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından dönüşte, köy yolunun kapalı olması nedeniyle bir süre mahsur kaldı.

Bölgeye iş makineleri gönderilerek, yol temizlenmesiyle geç saatlerde sandıklar ilçe seçim kuruluna ulaştırıldı. Öteyandan aynı bölgede toprak kaymasının sık sık meydana geldiği öğrenildi.

Abdulhamit Bildik