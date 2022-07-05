Sollamak isterken üzerine gelen otobüse böyle çarptı!

Kaza, 3 Mayıs tarihinde Aksaray - Nevşehir Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte Nevşehir istikametine 68 AAV 414 plakalı aracıyla seyreden Kasım Karakaya (57), eşinin de sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada önünde seyrede yolcu otobüsünü sollamak istedi.

Müzik dinleyerek bir süre yolunda giden Kasım Karakaya, hafif virajı dönmek istediği sırada sağ şeritte giden yolcu otobüsünün sol şeride geçmek istemesi üzerine panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çığlık atarak otomobilin kontrolünü sağlamaya çalışan Kasım Karakaya, yolcu otobüsüne hafif çarptıktan sonra aracın kontrolünü tamamen kaybetti.

Seyir halindeyken savrularak olduğu yerde dönüp geri geri giden otomobil şarampole düşerek durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından öfkelenen otomobil sürücüsü, otobüsün arkasından tepsini dile getirdi. Yaşanan kaza anı ise sosyal medya için canlı yayın yapılan cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, yolunda giderken otobüsün sol şeride geçmesiyle sürücünün çığlık attığı ve ardından geri geri giden otomobilin şarampole düştüğü yer alıyor. Görüntülerin devamında sürücünün yolucu otobüsüne tepkisi ve araçta bulunan çocukların sesi duyuluyor. Kazadan sonra araç sürücüsünün yanındakilere polisi aramasını söylediği, yolcu otobüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor.

Yasin Can

