SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti!

Kuzey çevre yolunda gerçekleşen gösteriyi Osmaniye semalarındaki SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen gösterisini on binlerce vatandaş izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen gösteride, birbirinden güzel akrobatik hareketler yaparak izleyicilerden büyük alkış alan SOLOTÜRK gönülleri fethetti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, yüksek seviyedeki bilgi ve becerilerini büyük bir ustalıkla sergileyen Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan telsizle bağlantı kurarak Osmaniyelileri selamlama konuşmasında;, “Değerli Osmaniye halkı, SOLOTÜRK olarak sizlerin önünde gösteri yapmanın haklı gururunu yaşarken, varlığımızı şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile selamlıyoruz” İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonundaki Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK özel gösterisi yaklaşık 30 dakika sürdü.

Büyük alkış toplayan SOLOTÜRK, Osmaniye semalarında nefeslerini tutarak ve gururla izleyen vatandaşlar ise "Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gururumuz diyerek bu güzel günü yaşatan Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Valiliğine teşekkür ediyoruz" dediler.

SOLOTÜRK gösterilerini Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Metin Esen ve eşi, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Balkaya, Fatma Teke ve Hüseyin Azizoğlu, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve on binlerce vatandaş izledi.