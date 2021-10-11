SoloTürk mütarekenin 99'uncu yılında Mudanya'da nefes kesti

Bursa, Türkiye'nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya'da mütareke coşkusunu hep birlikte yaşadı. Alanı dolduran vatandaşlar, cep telefonları ile SoloTürk'ün yaklaşık yarım saat süren gösterisini görüntülemeye çalıştı.

Diplomasi zaferinin 99. yılını ilk günkü coşku ve gururla kutladıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüm noktasına tanıklık eden ve barışa ev sahipliği yapan Mudanya'da imza altına alınan mütarekenin Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü ve kurtuluşun ilk adımı olduğunu belirterek, “Her yıl aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu yıl daha da bir heyecanlandık. Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılını kutladık. Seneye 100'üncü yılında daha coşkulu etkinliklerle Mudanya'dan sonsuza dek barış demeye devam edeceğiz. SoloTürk'ün gösterisinde çok heyecanlandık. Kazasız belasız hemşerilerimizle zevkle izledik. Bundan sonra da güzellikler yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Samet Doğru