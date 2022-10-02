SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir gösteri uçuşuna imza atan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert yaptığı akrobatik hareketler ile izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Uçuş öncesi Tekirdağ merkez ve ilçelerinden binlerce vatandaş sahil alana gelerek yerlerini aldı.

SOLOTÜRK izleme merakı sahilde adeta adım atılacak yer bırakmadı. Vatandaşların gösteriyi izlemek için sahile akın ettiği gösteride, 'SOLOTÜRK Kalkışı' ve 'SOLOTÜRK Tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'Saygı Uçuşu' hareketi de izleyenlerden tam not aldı.

Halil Dağ - Tunay Özdemir



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