SOLOTÜRK'ten Yalova'da muhteşem prova

Yalova'da 26 Haziran Pazar günü yapılacak gösteri uçuşuna hazırlanan SOLOTÜRK ekibi, Yalova semalarında prova gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleşen prova uçuşunu vatandaşlar büyük ilgiyle takip etti.

Prova uçuşunda SOLOTÜRK'ün gösteri için kullandığı F-16 savaş uçağına başka bir F-16 daha eşlik etti. 2 savaş uçağının provası yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 23 Haziran Perşembe günü de 16.00-16.30 saatleri arasında prova uçuşu yapacak. Ekip 26 Haziran Pazar günü ise gösteri uçuşuyla Yalovalıların karşısında olacak.

Erhan Erdoğan

