Solunum cihazının içinden 65 kilo eroin çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile İstanbul'a gelen bir yolcunun beraberinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde İstanbul'a gelen uyuşturucu maddenin park halinde bulunan bir araca, ardından da araç ile başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması ile harekete geçti ve şüpheli S.B. kıskıvrak yakalandı.

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği Bingo'nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine solunum cihazını açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilo eroin ele geçirdi. S.B. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.