Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Toprak altında kalan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Feyiz Acar isimli işçinin cenazesi de ekiplerin çalışmalarının ardından göçük altından çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

Yılmaz Sarıpınar

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