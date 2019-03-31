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Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın

Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın
Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın

Somali’nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın - Tıkla İzle

Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı akaryakıt istasyonunda patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Bölgede yaşayan halk kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.

Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor. Somali'nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor.  

Abdiwali Ali Ibrahim

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