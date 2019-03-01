Somali'de bilanço artıyor: 29 ölü, 80 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebap tarafından dün gece Mekke El Mükkereme oteline çifte bombalı saldırı düzenlenmiş, ardından bir servis dolusu terörist olay yerine gelerek uzun namlulu silahlarla adeta insan avına çıkmıştı. Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle başlayan çatışmalarda ölü sayısının 29, yaralı sayısının 80'e yükseldiği açıkladı.

Mogadişu Emniyeti Baş Komiseri Musa Ali saldırıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında çatışmaların hala devam ettiğini söyleyerek, "Teröristler hala otelin etrafındaki sivillerin evinde çatışmaya devam ediyor. Ölü sayısı yükselebilir" dedi. Saldırıyı üstlenen Eş-Şebap örgütü Sözcüsü Abdiasis Ebu Musab, oteli kontrol ettiklerini söyleyerek, "Hükümet binaya 3 defa girmeye çalıştı ancak geri püskürttük. Otel hala bizim kontrolümüzde" açıklamasında bulundu.