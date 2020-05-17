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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Somali’de bombalı yüklü araç ile yapılan intihar saldırısında 1 vali ve 3 koruması hayatını kaybetti.

Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü - Tıkla İzle

Somali'nin Puntland eyaletinde bulunan Mudug'un merkezi Galkayo kasabasında terör örgütü El Şebab tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda Mudug Valisi Ahmed Muse Nur ve 3 koruması hayatını kaybetti. Polis Şefi Mohamed Osman, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının bombalı araç ile yapıldığını ve intihar saldırısı olduğunu aktardı. Polis Şefi, bomba yüklü aracın valinin bulunduğu araca çarparak, kendisini patlattığını açıkladı. Şef, saldırı sonucu araçta bulunan Mudug Valisi ve 3 korumasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Terör örgütü El Şebab saldırıyı üstlenirken, El Şebab Sözcüsü Abdiasis Abu Musab, saldırı hakkında açıklama yaptı. Sözcü, “Bomba yüklü araç ile gerçekleştirdiğimiz intihar saldırısında Mudug Valisi Ahmed Muse Nur ve 3 korumasını öldürdük” dedi.

Öte yandan Somali'de 29 Mart tarihinde Nugal Valisi de benzer bir suikast girişimi sonucu hayatını kaybederken, yapılan saldırıyı kimse üstlenmemişti.

Muhammed Rabah

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