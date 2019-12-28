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Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 80'den fazla ölü

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 80'den fazla ölü
Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 80'den fazla ölü

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 80'den fazla ölü - Tıkla İzle

 "2 vatandaşımızı kaybettik"

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Somali Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı.

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