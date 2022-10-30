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Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırının bilançosu netleşiyor: 100 ölü, 300 yaralı

Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırının bilançosu netleşiyor: 100 ölü, 300 yaralı
Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırının bilançosu netleşiyor: 100 ölü, 300 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Eğitim Bakanlığına bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Eğitim Bakanlığına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının bilançosu belli olmaya başladı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud saldırının meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Mahmud, olayda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkedeki en ölümcül saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmud, "Tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için, uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor göndermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.
Sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin saldırıda yaralananlara yardım etmek için olay yerinde toplandığı sırada ikinci saldırı gerçekleştirilmişti.

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