Somali'de güvenoyu krizi

Somali'de 92 milletvekili, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Etiyopya ve Eritre ile tek başına imzaladığı anlaşmaların mecliste tartışılmasını istedi. Bu yöndeki istekleri kabul görmeyen milletvekilleri, Somali deniz sahasının komşu ülkelere gizli anlaşmalarla verildiğini iddia ederek, Cumhurbaşkanı Fermacu'yi kanunları ihlal etmekle ve vatana ihanet etmekle suçladı.

Federal yönetimin kanunları ihlal ettiğini ve görevini kötüye kullandığını iddia eden milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun güvenoyunun geri alınması için meclise önerge sundu. Meclis başkanı Mohamed Mursal Şeyh Abdurahman ise yaptığı açıklamadı önergeyi kabul ettiğini söyledi. Öte yandan meclis başkanı yardımcıları önergenin yasal olmadığını söyleyerek meclis başkanına karşı geldi.

"Önergenin yasal bir zemini yok”

Somali Meclis Başkanı'nın yardımcıları, güvenoyunun geri alınmasına yönelik olan önergenin Somali anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz olduğunu söyleyerek, Meclis Başkanı'nı böyle bir önergeyi kabul etmemesi için uyardıklarını açıkladı.

Somali Meclis Başkan Yardımcısı Abdiveli Mudey yaptığı açıklamada, "Bugün bazı milletvekillerinin cumhurbaşkanı güvenoyunun geri alınması için bir önerge sundukları haberini aldık. Meclis Başkanı'nı böyle bir önergenin yasal zemini olmadığı konusunda uyardık. Ancak çok kızgın olsa gerek, bizleri dinlemedi ve önergeyi kabul etti” dedi.

Mudey, Cumhurbaşkanı Farmacu'nun görevden alınması için genel kurulun 3'te 2'sinin Cumhurbaşkanı lehine oy kullanması gerektiğini ve önergenin bu yüzden geçerli olmadığını söyledi. Güvenoyunun geri alınması için ilk başta mahkeme emrinin olması gerektiğini söyleyen Mudey, Cumhurbaşkanını yargılayacak mahkemelerin yasal zemininin hazırlandığı ve henüz kurulmamış olduğu gerekçeleriyle önergenin feshini istedi.

“Bazı milletvekillerinin isimleri, izinler olmadan önergede kullanıldı”

Önergeye imza attıkları açıklanan bazı milletvekilleri önergeye imza atmadıklarını, isimlerinin izinleri olmadan kullanıldığını ve sahte imza atıldığını söyleyerek önergeyi imzaladıklarını yalanladı.

Somali anayasasına göre parlamentonun her iki kanadındaki milletvekillerinin üçte ikisinin önerge lehine oy kullanması halinde cumhurbaşkanı görevden alınıyor.