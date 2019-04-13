Somali'de iki ayrı çatışma: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'ya bağlı Howlwadag ilçesinde polis ile tuk-tuk (3 tekerlik ulaşım aracı) sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması ölümle sonuçlandı. Tartışma sonrası polisin sürücüye ateş açması sonucu şoför ve araçta bulunan dayısı yaşamını yitirdi. Bunun üzerine olay yerindeki diğer tuk-tuk şoförleri polise tepki gösterdi. Küçük çaplı başlayan tepkiler daha sonra şiddetli protestolara dönüştü. Öldürülen kişilerin cesetlerini kaldırmak isteyen vatandaşlar kontrol noktasını geçmeye çalışırken polis tarafından durduruldu. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar polisi taşladı. Polisin vatandaşlara ateş açarak karşılık vermesi sonucu ise 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Bunun üzerine giderek öfkelenen vatandaşlar yolları kapatıp, lastik yakarak şehrin diğer ilçelerinde de eylemlerine devam etti.

Mogadişu Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarısow, vatandaşlarla yaptığı görüşmeden sonra bulunduğu açıklamada yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek olaylardan sorumlu polisin en yakın zamanda yakalanacağını söyledi. Mogadişu'da son 2 senede 10 tuk-tuk sürücüsü öldürüldü, çok sayıda şoför de taciz edildi.

Polis ve asker çatıştı, arada 2 sivil öldü

Başkentin diğer ilçesi olan Wardhigley'in Ali-kamın mahallesinde askerler ve polisler arasında ilçelere giriş ile ilgili anlaşmazsızlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonucu polis ve asker arasında yaşanan çatışmada ise 2 sivil yaşamını yitirdi.

Abdiwali Ali Ibrahim