İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Somali'de iki ayrı çatışma: 6 ölü

Somali'de iki ayrı çatışma: 6 ölü
Somali'de iki ayrı çatışma: 6 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da polis ve tuk-tuk şoförleri arasında çıkan yol kavgası sonucu yaşanan olayda 4 kişi, polisler ve askerler arasında çıkan çatışmada ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'ya bağlı Howlwadag ilçesinde polis ile tuk-tuk (3 tekerlik ulaşım aracı) sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması ölümle sonuçlandı. Tartışma sonrası polisin sürücüye ateş açması sonucu şoför ve araçta bulunan dayısı yaşamını yitirdi. Bunun üzerine olay yerindeki diğer tuk-tuk şoförleri polise tepki gösterdi. Küçük çaplı başlayan tepkiler daha sonra şiddetli protestolara dönüştü. Öldürülen kişilerin cesetlerini kaldırmak isteyen vatandaşlar kontrol noktasını geçmeye çalışırken polis tarafından durduruldu. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar polisi taşladı. Polisin vatandaşlara ateş açarak karşılık vermesi sonucu ise 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Bunun üzerine giderek öfkelenen vatandaşlar yolları kapatıp, lastik yakarak şehrin diğer ilçelerinde de eylemlerine devam etti. 

Mogadişu Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarısow, vatandaşlarla yaptığı görüşmeden sonra bulunduğu açıklamada yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek olaylardan sorumlu polisin en yakın zamanda yakalanacağını söyledi. Mogadişu'da son 2 senede 10 tuk-tuk sürücüsü öldürüldü, çok sayıda şoför de taciz edildi.

Polis ve asker çatıştı, arada 2 sivil öldü
Başkentin diğer ilçesi olan Wardhigley'in Ali-kamın mahallesinde askerler ve polisler arasında ilçelere giriş ile ilgili anlaşmazsızlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonucu polis ve asker arasında yaşanan çatışmada ise 2 sivil yaşamını yitirdi.

Abdiwali Ali Ibrahim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.