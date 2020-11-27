İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı

Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarında bulunan bir kafeteryaya yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da akşam saatlerinde Aden Adde Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya gelen terör örgütü Eş-Şebab mensubu kendini havaya uçurdu. Saldırıda 7 gencin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, çevredeki yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Terör örgütü Eş-Şebab son zamanlarda eğitimli gençlerin ve devlet personellerinin bulunduğu yerleri hedef almaya başladı. Daha önce bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştiren terör örgütü, son zamanlarda güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sonucu belirledikleri kalabalık ortama girerek kendileri havaya uçurmaya başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.