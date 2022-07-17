İhlas Haber Ajansı

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Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı

Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı
Somali'de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15'ten fazla yaralı

Somali'nin Jowhar şehrinde bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarpmasıyla düzenlenen saldırı sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 15’ten fazla kişi yaralandı.

Somali’de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15’ten fazla yaralı - Tıkla İzle

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Jowhar şehrinde Somalili siyasetçilerin bulunduğu Nuur Doob Otel'e bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, bomba yüklü aracın otele çarpması sonucu en az 2 kişinin kaybettiğini, 15'ten fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Somali'nin Hirshabelle Eyalet Sözcüsü Daud Haji Irro yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15'ten fazla kişinin yaralandığını tespit ettik" dedi. Sözcü ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.

Bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtilirken, terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hirshabelle bölge yetkililerinin bulunduğu otelin hedef alındığı bildirildi.

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