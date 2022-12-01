Somali'de terör örgütü Eş-Şebab üyesi 40 kişi öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe vuruldu. Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün akşam düzenlenen operasyon kapsamında Eş-Şebab üyesi 40 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Somali Ulusal Ordusu (SNA) tarafından düzenlenen operasyona, yabancı müttefiklerin de destek verdiğini bildiren Bakanlık, Orta Shabelle bölgesinde bulunan Ali Foldhere'deki teröristlerin hedef alındığını ifade etti. Bakanlık açıklamasında, "Operasyon, ülkedeki teröristlerin kökünü kazımak için sarf ettiğimiz çabaların bir parçası" denildi.

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