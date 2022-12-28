Somali'de terör saldırısında yaşamını yitiren şehit unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz ilçesini ziyaret etti, Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini inceledi. Başkan Zolan'a meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi ile başlayan program sırasıyla Karateke, Emirazizli, Kızılyer, Aydınlar, Karaçay, Akbaş, Yukarıdağdere, Aşağıdağdere ve Dereçiftlik mahalleleri ile devam etti.

Honaz ilçe merkezi dışındaki 10 ayrı mahallede hemşerileriyle kucaklaşan Başkan Zolan tek tek vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinledi. Ayrıca ziyaret ettiği Karateke ile Emirazizli mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlemesi gerçekleştirilen mezarlıklarda incelemede bulunan Başkan Zolan, 2019 yılında Somali'de terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan'ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Zolan, 2019 yılında Somali'de terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan'ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

Atilla Özer



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