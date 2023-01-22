Somali'deki bombalı saldırıda 5 kişi öldü



Terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Banadir Bölge İdare Merkezi'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. Mogadişu Belediye Başkanı'nın ofisinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan çatışmada ise güvenlik güçlerinin 6 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin güvenlik noktasından asker kılığına girerek geçtikleri belirtti.

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