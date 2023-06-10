Somali'deki otel saldırısında 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido plajında bulunan Pearl Beach Hotel'e dün yerel saatle 19.55 sıralarında terör örgütü Eş-Şebab tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Otele operasyon gerçekleştirilen güvenlik güçleri içeride mahsur kalan ve aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu 84 kişiyi kurtardı. Polisten yapılan açıklamada, "Operasyon sırasında 3 polis hayatını kaybetti" bilgisi paylaşıldı. Ayrıca çıkan çatışmada 7 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü, 7 saat süren operasyonun sona erdiği aktarıldı.

Görgü tanığı Abdirahim Ali önce patlama, sonra şiddetli silah sesleri duyduklarını belirterek, "Pearl Beach restoranının yakınındayken binanın önünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kaçmayı başardım ama sonrasında yoğun ateş açıldı ve güvenlik güçleri bölgeye koştu" ifadelerini kullandı.

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