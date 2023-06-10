İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Somali'deki otel saldırısında 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Somali'deki otel saldırısında 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Somali'deki otel saldırısında 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da terör örgütü Eş-Şebab tarafından akşam saatlerinde bir otele gerçekleştirilen saldırıda 6'sı sivil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido plajında bulunan Pearl Beach Hotel'e dün yerel saatle 19.55 sıralarında terör örgütü Eş-Şebab tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Otele operasyon gerçekleştirilen güvenlik güçleri içeride mahsur kalan ve aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu 84 kişiyi kurtardı. Polisten yapılan açıklamada, "Operasyon sırasında 3 polis hayatını kaybetti" bilgisi paylaşıldı. Ayrıca çıkan çatışmada 7 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü, 7 saat süren operasyonun sona erdiği aktarıldı.

Görgü tanığı Abdirahim Ali önce patlama, sonra şiddetli silah sesleri duyduklarını belirterek, "Pearl Beach restoranının yakınındayken binanın önünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kaçmayı başardım ama sonrasında yoğun ateş açıldı ve güvenlik güçleri bölgeye koştu" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.