İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Somali'deki patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Somali'deki patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi
Somali'deki patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Somali’de Mogadişu Havalimanı yolunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 17’ye yükseldiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün öğle saatlerinde Mogadişu Havalimanı'na giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında bomba yüklü araç patlatıldı. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi. Saldırıda 28 kişinin yaralandığı, 12 kişinin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Patlamanın, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan Somalili hacı adaylarının havalimanı yolunda olduğu sırada gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.