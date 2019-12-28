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Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi

Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi
Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Somali'deki patlamada ölü sayısı 90'a yükseldi - Tıkla İzle

Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 90'a yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, 2017 yılında Somali tarihinde en büyük patlamalardan biri yaşanmış ve 550 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Somali Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı.

Somali saldırısında ölen Türk vatandaşın Denizlili olduğu ortaya çıktı

Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 1 Türk vatandaşın Denizlili Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi nüfusuna kayıtlı dozer operatörü Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi.

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