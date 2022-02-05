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Sömestri tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

Sömestri tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım
Sömestri tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

Sömestri tatilinin son günlerinde Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Çocuklar, tatilin bitimine saatler kala karın keyfini doyasıya çıkardı.

Sömestri tatilinin son günleri Uludağ’da tıklım tıklım - Tıkla İzle

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestri yoğunluğu son gününde de yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, hem kendileri dinlendi hem de çocuklarını eğlendirdi. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gören zirvede, kar kalınlığı ise bir metrenin üzerinde olması hem tatilcileri, hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

İstanbul'dan geldiklerini belirten öğrenciler, ilk dönemin stresini attıklarını karla birlikte eğlendiklerini dile getirdi. Aileler ise, çocukların bahanesiyle kendilerinin de dinlendiğini söyledi.
İzmir'den gelen İlkim Uçaş da, “Uludağ'da sömestri yoğunluğu yaşanıyor. Daha öncelerde buraya gelmiştim. Şu an biraz daha keyif alıyorum. Kayak yapmayı öğrendim. İlk dönemin stresini atıyoruz. Tatilin bitimiyle biz de memlekete döneceğiz” şeklinde konuştu.
 

Abdullah Çibir
 

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