Şömineden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Olay, İzmit ilçesi Yenimahalle Mahallesi Radar Caddesi'nde bulunan üç katlı bir evin üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi G.L. kağıt ve kartonları yakmak için şömineye attı. Şömineden düşen kül, evde yangın çıkmasına sebep oldu.

Evin içini bir anda duman kaplayınca, yangını kontrol alamayan ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cihan Atik – Adil Özdemir



İLGİLİ HABER Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu

İLGİLİ HABER Lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı