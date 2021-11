Son 1 yılda 400 milyonun üzerinde artış: Dünya sosyal medyada yaşıyor

Medya takip kurumu Ajans Press, we are social'ın '2021'de Dijital'in Durumu' raporunu inceledi. Rapordan elde edilen veriler neticesinde dünya nüfusunun 7,89 milyara ulaştığı ortaya çıkarken, bunların 5,29 milyarının cep telefonu kullandığı saptandı. İnternet kullanıcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 4,8 artarak 4,88 milyara ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının ise son 12 ayda 400 milyondan fazla artarak 4,55 milyara yükseldiği görüldü. Bu da pandemi döneminde sosyal medyaya ilginin arttığını gösterdi. Verilere bakıldığında sosyal medyaya küreselde her gün 1 milyondan fazla yeni kullanıcı geldiği kaydedildi. Ayrıca artan küresel nüfusun 2023 yılı ortalarında 8 milyarı geçmesi beklendiği açıklandı.

Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2021 yılının başından beri gerçekleştirilen incelemede, sosyal medya ile ilgili 163 bin 944 haber çıkışı tespit edildi. İnternet ile alakalı basında çıkan haber adetlerine bakıldığında 111 bin 545 olduğu gözlenirken, nüfus ile alakalı 42 bin 874 haber çıktığı kaydedildi. Artık yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal mecralar, her geçen yıl daha fazla kullanılıyor ve konuşuluyor.