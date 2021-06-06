Son 1,5 yılda beyin ameliyatı, Covid-19 ve 2 kez de kalp krizi geçirmişti

Kızından nakledilen karaciğer dokusuyla ikinci hayata başlayan ve yıllarca sağlıkla yaşayan İsmail Hakkı Mercan (65), pandemi sürecinde şansızlık üstüne şansızlık yaşadı, ölümlerden döndü.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde doktor öğretim üyesi olan İsmail Hakkı Mercan, pek çok hastanın tetkik ve tedavilerini aksattığı korona salgınında hastaneleri mesken tuttu. Eşi Ayşe Mercan (58) ve üç çocuğunun verdiği büyük destek ve moralle Mercan, adeta sağlık destanı yazdı. Mercan, ilk büyük ameliyatını 2013 yılında geçirdi. Hepatit B'ye bağlı siroz gelişen Mercan, karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesine geldi.

Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği operasyonla o dönem üniversite öğrencisi olan kızı Emine Gökçen Mercan'dan (31) alınan karaciğer dokusu 24 Ocak 2013 tarihinde baba Mercan'a nakledildi.

Kızının, ikinci hayatın kapılarını açtığı Mercan, yıllarca sağlıkla yaşadı. Ancak Ekim 2020'de beyninde su toplandı, bilincini kaybetti ve yürüyemez oldu. Mercan, beyninde su toplanması nedeniyle Ekim 2020'de ameliyat için Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yattı. Ancak yapılan PCR testinde eşiyle birlikte korana virüse yakalandıkları ortaya çıktı.

Eşi Ayşe Mercan hastalığı hafif atlatırken, İsmail Hakkı Mercan ise hastanede yatarak tedavi gördü. 10 Kasım'da taburcu olan Mercan, Covid-19 yüzünden ertelenen ameliyatını 7 Ocak 2021'de olabildi. Mercan, eski sağlıklı günlerine kavuşmayı beklerken bu kez 13 Nisan'da kalp krizi geçirdi. Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan Mercan'a anjiyo yapıldı, 4 damarının tıkalı olduğu belirlendi. By-pass olması gerektiği söylenen Mercan bir talihsizlik daha yaşadı, donörü olan kızı Emine bu kez korona virüse yakalandı. Kızıyla temaslı oldukları için karantinada kalan Mercan, 12 Mayıs'ta ikinci kez kalp krizi geçirdi.

Mercan, ertelemek zorunda kaldığı ameliyatı için nakil olduğu İzmir Kent Hastanesine geldi. 21 Mayıs'ta Kalp Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından ameliyata alınan Mercan'ın tıkalı 4 damarı değiştirildi.

“Şansızlığı da şansı da beraber yaşadım”

Pandeminin hız kesmediği yaklaşık 1,5 yıllık süreci ciddi sağlık sorunlarıyla geçiren Mercan, “Gerçekten de çok ciddi hastalıkları bu süreçte geçirdim. İlk büyük ameliyatım karaciğer nakliydi. Kızım Emine sayesinde ikinci hayata başlamıştım. Geçen yıla kadar her şey yolunda gidiyordu. By-pass gündeme gelince çok güvendiğim Kent Hastanesine gelip doktorlarıma danıştım. Karaciğer nakilli bir hasta olarak by-pass olmamda bir sorun olmayacağı söylenince kendimi Doç. Dr. Cüneyt Narin'in ellerine bıraktım. Başıma gelenlere bakınca şanssız beraberinde şanslı bir insanım, çünkü hepsini atlattım. Tüm doktorlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Eşinin ilk kalp krizi geçirdiğinde sağlık sorununun ne olduğunu anlayamadığını belirten Ayşe Mercan, “Başımıza hiç gelmemişti böyle bir şey. Kötüleşince Evde Sağlık Hizmetlerini aradım. Gelen doktor eşimin kalp krizi geçirdiğini söyleyip ambulansla hastaneye götürdüler. Karaciğer nakli, beyin ameliyatı, iki kalp krizi ve by-pass derken gerçekten çok zor günler geçirdik ve şükürler olsun ki atlattık. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 2021 bitsin, bizim ve dünyanın sıkıntıları da bitsin” diye konuştu.

“Korku hayata mal olabilir”

Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin ise organ nakli, beyin ameliyatı gibi ciddi hastalıkları geçiren kişilerin by-pass gibi büyük operasyon gündeme geldiğinde korkup, bu hayati operasyonları göz ardı edebildiklerini söyledi. Bu ameliyatların göz ardı edilmesinin kişinin hayatına mal olabileceğini belirten Doç. Dr. Narin, “Ameliyat kararı alınmış bir hasta ameliyat öncesinde içtiği ilaçlardan geçirdiği operasyonlara kadar en iyi şekilde incelenip değerlendiriliyor.

Hastalar ise daha önce büyük bir operasyon geçirdiyse by-pass ameliyatını kaldıramayacağını düşünüyor ve hayatına mal olabilecek bir kaçışın içine giriyor. İsmail Hakkı Mercan, önemli sağlık sorunları yaşamış bir hastamız. Çok ciddi hastalık öyküleri vardı, en iyi şekilde değerlendirildi ve 4 damarını değiştirdiğimiz ameliyatı başarıyla gerçekleşti. Şifayla da taburcu ettik” dedi.