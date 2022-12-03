Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda son16'ya kalan takımlar belirlendi. Son 16'ya, A grubundan Hollanda ve Senegal, B grubundan İngiltere ve ABD, C grubundan Arjantin ve Polonya, D grubundan Fransa ve Avustralya, E grubundan Japonya ve İspanya, F grubundan Fas ve Hırvatistan, G grubundan Brezilya ve İsviçre, H grubundan ise Portekiz ve Güney Kore kaldı.
Son 16 ve Son 16 sonuçlarına göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Bugün
- 18.00 Hollanda - ABD
- 22.00 Arjantin - Avustralya
Yarın
- 18.00 Fransa - Polonya
- 22.00 İngiltere - Senegal
5 Aralık Pazartesi
- 18.00 Japonya - Hırvatistan
- 22.00 Brezilya - Güney Kore
6 Aralık Salı
- 18.00 Fas - İspanya
- 22.00 Portekiz - İsviçre
9 Aralık Cuma
- 18.00 (Japonya - Hırvatistan) - (Brezilya - Güney Kore)
- 22.00 (Hollanda - ABD) - (Arjantin - Avustralya)
10 Aralık Cumartesi
- 18.00 (Fas - İspanya) - (Portekiz - İsviçre)
- 22.00 (Fransa - Polonya) - (İngiltere - Senegal)
Enes Gümüş
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