İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu

Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu
Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan tüm takımlar belli oldu. Grup aşamasını ilk 2 sırada bitiren Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Japonya, İspanya, Fas, Hırvatistan, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Güney Kore son 16’da mücadele edecek takımlar oldu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda son16'ya kalan takımlar belirlendi. Son 16'ya, A grubundan Hollanda ve Senegal, B grubundan İngiltere ve ABD, C grubundan Arjantin ve Polonya, D grubundan Fransa ve Avustralya, E grubundan Japonya ve İspanya, F grubundan Fas ve Hırvatistan, G grubundan Brezilya ve İsviçre, H grubundan ise Portekiz ve Güney Kore kaldı.

Son 16 ve Son 16 sonuçlarına göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Bugün

  • 18.00 Hollanda - ABD
  • 22.00 Arjantin - Avustralya

Yarın

  • 18.00 Fransa - Polonya
  • 22.00 İngiltere - Senegal

5 Aralık Pazartesi

  • 18.00 Japonya - Hırvatistan
  • 22.00 Brezilya - Güney Kore

6 Aralık Salı

  • 18.00 Fas - İspanya
  • 22.00 Portekiz - İsviçre

9 Aralık Cuma

  • 18.00 (Japonya - Hırvatistan) - (Brezilya - Güney Kore)
  • 22.00 (Hollanda - ABD) - (Arjantin - Avustralya)

10 Aralık Cumartesi

  • 18.00 (Fas - İspanya) - (Portekiz - İsviçre)
  • 22.00 (Fransa - Polonya) - (İngiltere - Senegal)

Enes Gümüş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.