Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda son16'ya kalan takımlar belirlendi. Son 16'ya, A grubundan Hollanda ve Senegal, B grubundan İngiltere ve ABD, C grubundan Arjantin ve Polonya, D grubundan Fransa ve Avustralya, E grubundan Japonya ve İspanya, F grubundan Fas ve Hırvatistan, G grubundan Brezilya ve İsviçre, H grubundan ise Portekiz ve Güney Kore kaldı.

Son 16 ve Son 16 sonuçlarına göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Bugün

18.00 Hollanda - ABD

22.00 Arjantin - Avustralya

Yarın

18.00 Fransa - Polonya

22.00 İngiltere - Senegal

5 Aralık Pazartesi

18.00 Japonya - Hırvatistan

22.00 Brezilya - Güney Kore

6 Aralık Salı

18.00 Fas - İspanya

22.00 Portekiz - İsviçre

9 Aralık Cuma

18.00 (Japonya - Hırvatistan) - (Brezilya - Güney Kore)

22.00 (Hollanda - ABD) - (Arjantin - Avustralya)

10 Aralık Cumartesi

18.00 (Fas - İspanya) - (Portekiz - İsviçre)

22.00 (Fransa - Polonya) - (İngiltere - Senegal)

Enes Gümüş



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