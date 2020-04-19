Son 24 saatte 3 bin 977 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde son 24 saatte gelişen korona virüs (Covid-19) tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 344 test yapılırken, 3 bin 977 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca, korona virüs dolayısıyla son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybederken, bin 523 kişi iyileşti. Bu sayılarla beraber, Türkiye genelinde yapılan toplam test sayısı 634 bin 277'ye, toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, toplam vefat sayısı 2 bin 17'ye, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 922'ye, toplam entübe hasta sayısı bin 31'e ve toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasında bulundu.

Mevlüt Hasgül