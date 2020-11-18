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Son 24 saatte korona virüsten 116 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 116 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 116 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 116 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 820'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 116 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 820'e yükseldi. Bugün toplam 158 bin 811 test yapılırken, 4 bin 215 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 425 bin 628 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 592 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 361 bin 655'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 742 olduğu açıklandı.

“Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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