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Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 129 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 129 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 279 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Bakan Koca: "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." dedi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 181 bin 125 test yapıldı.

Bugün yapılan 173 bin 210 testten, 7 bin 279 yeni vaka sayısı, 670 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 457 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 340 bin 216'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 751 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan
 

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