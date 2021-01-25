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Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 137 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 642 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 137 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 210'a yükseldi. Toplamda 28 milyon 648 bin 193 test yapıldı. Bugün yapılan 151 bin 109 testten 5 bin 642 yeni vaka sayısı, 671 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 435 bin 247 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 682 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 134 bin 403'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 808 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

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