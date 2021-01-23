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Son 24 saatte korona virüsten 144 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 144 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 144 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 144 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 856 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 144 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 933'e yükseldi. Toplamda 28 milyon 348 bin 659 test yapıldı. Bugün yapılan 152 bin 758 testten, 5 bin 856 yeni vaka sayısı, 723 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 424 bin 328 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 811 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 301 bin 861'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise bin 962 olduğu açıklandı.

Mevlüt İşli
 

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