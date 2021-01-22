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Son 24 saatte korona virüsten 149 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 149 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 149 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 149 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 435 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 149 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 789'a yükseldi.

Toplamda 28 milyon 195 bin 901 test yapıldı. Bugün yapılan 163 bin 342 testten, 5 bin 967 yeni vaka sayısı, 734 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 418 bin 472 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 18 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 296 bin 50'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 3 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

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