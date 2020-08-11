Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5.873'e. yükseldi. Bugün toplam 61.716 test yapılırken, 1.185 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 243.180 oldu. Bugün iyileşen 1.185 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 226155'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, toplam ağır hasta sayısının ise 617 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda \%32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.



Mehmet Kalay