Son 24 saatte korona virüsten 154 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 154 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 230'a yükseldi. Toplamda 38 milyon 102 bin 747 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 511 testten, 32 bin 404 yeni vaka sayısı, bin 325 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 240 bin 577 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 975 bin 108'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 998 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan