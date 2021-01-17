İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 436 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi. Toplamda 27 milyon 372 bin 81 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 636 testten, 6 bin 436 yeni vaka sayısı, 803 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 387 bin 101 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısının 2 milyon 262 bin 864'e yükseldiği, hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.

Utku Şimşek
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.