Son 24 saatte korona virüsten 165 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi. Toplamda 27 milyon 372 bin 81 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 636 testten, 6 bin 436 yeni vaka sayısı, 803 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 387 bin 101 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısının 2 milyon 262 bin 864'e yükseldiği, hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.

Utku Şimşek

